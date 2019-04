Trzaskowski był pytany w środę w Radiu Zet o realizację swoich obietnic zawartych w podpisanej przez niego w lutym Deklaracji LGBT+. Zapytany o to, kiedy powoła pełnomocnika ds. spraw społeczności LGBT zapewnił, że obecnie są prowadzone w tej sprawie rozmowy.

Poinformował też, że tegoroczna, czerwcowa Parada Równości będzie miała jego patronat, a on sam weźmie w niej udział.

Ponadto po wakacjach ma ruszyć w warszawskich szkołach edukacja seksualna według zaleceń WHO (Światowa Organizacja Zdrowia - PAP). Jak podkreślił zalecenia WHO będą tylko jedną z wytycznych dla programu tych zajęć. "Ostateczny program opracują nasi eksperci. Zobaczymy czy będziemy gotowi od września. Przygotowujemy te zajęcia, chcemy je zaprezentować, (...) chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że te lekcje są absolutnie dobrowolne i nie ma w tych lekcjach nic takiego, na co światły Polak mógłby się nie zgodzić" - dodał.

Wyjaśnił też, że zajęcia edukacji seksualnej mają poprowadzić nauczyciele. Dlatego miasto przygotuje dla nich kursy z prowadzenia takich zajęć. Przypomniał też, że WHO mówi w swoich podręcznikach o tym, że "nauczyciele mają wiedzieć jak się dziecko rozwija, a nie jak uczyć masturbacji".

W podpisanej w lutym przez prezydenta stolicy Deklaracji LGBT+ Trzaskowski zobowiązał się m.in. do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa osób LGBT+, edukacji antydyskryminacyjnej i antyprzemocowej, a także edukacji seksualnej zgodnej ze standardami WHO do każdej szkoły; działania na rzecz wolności artystycznej, utworzenia hostelu interwencyjnego dla osób LGBT będących w sytuacji kryzysowej, powołanie pełnomocniczki lub pełnomocnika Prezydenta ds. społeczności LGBT.