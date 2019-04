Na billboardzie znajduje się kobieta oraz mężczyzna, trzymający na rękach dzieci. Poza hasłem "Masz prawo do europejskiego poziomu życia" w lewym, dolnym rogu billboardu dodano podpis "Gwarantuje Prawo i Sprawiedliwość".

Poręba na konferencji prasowej podkreślał, że hasło jest "kwintesencją rządów PiS". "Głównym celem, zadaniem jest, aby Polacy mogli żyć na europejskim poziomie, żeby w Polsce była dobrze płatna praca, żeby w Polsce były rodziny, które mają wsparcie państwa" - mówił szef sztabu wyborczego PiS.

Według Poręby zarówno programy 500+, jak i 300+ czy podniesienie minimalnej płacy, stawki godzinowej, obniżenie wieku emerytalnego czy obniżka podatku CIT mają służyć temu, żeby Polacy żyli na poziomie europejskim.

"PiS poprzez to, co jest w naszym DNA, to, co jest naszym brandem, marką firmową - odpowiedzialność, wiarygodność, dotrzymywanie słowa - będzie robić wszystko, aby w kolejnych latach ten europejski poziom życia w naszym kraju miał miejsce, żeby Polacy mogli się czuć jako członkowie UE, którzy na europejskim poziomie dzięki PiS żyją" - dodał.

Poręba pytany na konferencji o inaugurację przez Koalicję Europejską kampanii billboardowej "akcja ewakuacja" odpowiedział, że nie jest to nowa propozycja KE. Według niego to pomysł na kampanię podobny do tego, który PO zaprezentowała w kampanii samorządowej.

"Wtedy również na billboardach pojawili się politycy PiS +hejtowani+ w sposób bardzo ordynarny, brutalny atakowani, podobnie mamy do czynienia z tą akcją obecną PO. Zero propozycji dla Polski, dla Polaków, zero pomysłów na to, co zrobić, żeby chociażby ten poziom europejskiego życia w Polsce osiągnąć, tylko +hejt+, agresja, nienawiść, to język, którzy odrzucamy" - mówił szef sztabu wyborczego PiS.

"Polacy potrzebują pomysłu, wizji, planu rozwoju naszego kraju, budowy silnej, dobrze funkcjonującej w UE Polski, która współpracuje, narzuca też pewne tony w dyskusji, która ma swoje pomysły czy społeczne czy gospodarcze" - ocenił.

Pytany o zarzuty "ucieczki do Brukseli" Poręba wymienił nazwiska szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska, europosłanki Barbary Kudryckiej, europosłanki Leny Kolarskiej-Bobińskiej, którzy zrezygnowali z pełnionych w rządzie funkcji na rzecz stanowisk w UE. "My wystawiamy mocną drużynę, sprawdzonych polityków, ludzi, którzy będą się o polskie interesy bić" - zapewniał.

Poręba poinformował, że przedstawione w poniedziałek billboardy będą obecne w przestrzeni zarówno w formie stacjonarnej, jak i lawet, które będą jeździć po Polsce. (PAP)

autor: Mateusz Roszak