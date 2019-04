B. prezydent Siedlec został zaatakowany w poniedziałek przed godz. 8 przez nieznanego mężczyznę.

"Pacjent bardzo szybko został zdiagnozowany, trafił (do szpitala) z urazami, które w sposób bezpośredni - tutaj w żaden sposób nie można powiedzieć inaczej (...) - zagrażały życiu i zdrowiu pacjenta, przede wszystkim jego życiu" - powiedział Mioduski na briefingu prasowym po operacji. Jak dodał, Kudelski został poddany "rozległemu zabiegowi operacyjnego ratującemu życie".

"Już jest w okresie pooperacyjnym. Stan, w którym się znajduje, można określić jako stan stabilizacji" - poinformował lekarz. Dodał, że operacja trwała przeszło godzinę, a b. prezydent Siedlec właśnie jest wybudzany.

Jak poinformował, Wojciech Kudelski został zraniony w okolicach jamy brzusznej. "Rany, które były, nie były to rany powierzchowne, były to rany, który zagrażały życiu pacjenta, z rozległym krwawieniem" - podkreślił Mioduski. "Na razie nie mówimy, ze względu na dobro śledztwa, o charakterze ran, bo to może wskazywać na wiele różnych rzeczy" - dodał.

Mioduski podkreślił, że Kudelski w momencie przybycia do szpitala był przytomny.

Pytany, czy można powiedzieć, że życiu pacjenta nic nie zagraża, lekarz odparł, że "w tym momencie można jedynie powiedzieć, że stan pacjenta się stabilizuje". "Natomiast to jeszcze za wcześnie, żeby mówić o takich sprawach, czy coś zagraża czy nie, bo to jest dopiero chwila po operacji" - podkreślił.

Rzeczniczka mazowieckiej policji podinsp. Katarzyna Kucharska informowała wcześniej, że sprawca ataku jest poszukiwany przez policję. "Analizowany jest monitoring w celu ustalenia przebiegu zdarzenia" – dodała rzeczniczka.

Wojciech Kudelski był prezydentem Siedlec w latach 2006-2018. W 2018 r. został wybrany radnym sejmiku województwa mazowieckiego z listy PiS.