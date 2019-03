Na kolejnych miejscach są Brunon Bartkiewicz prezes ING Banku Śląskiego, którego zarobek wzrósł o 20 proc. do blisko 4 mln zł oraz Joao Bras Jorge prezes Millennium, którego wynagrodzenie zmalało o 35 proc. do 3,25 mln zł.

"Rz" informuje, że Zbigniew Jagiełło prezes PKO BP, największego banku w Polsce, otrzymał brutto 1,8 mln zł (wobec 3,3 mln zł w 2017 r.), z tego wynagrodzenie zasadnicze to 793 tys. zł, czyli 66 tys. zł miesięcznie. Gazeta przypomniała, że w połowie ub.r. bank wdrożył ustawę kominową kształtującą wynagrodzenia kierownictwa niektórych spółek państwowych, co sprowadziło się do znacznego obniżenie wynagrodzeń członków zarządów i zmiany formy zatrudnienia.

Gazeta zwróciła uwagę, że ustawę kominową wdrożono także w innym państwowym banku, banku Pekao, ale po wynagrodzeniu jego prezesa Michała Krupińskiego tego nie widać. Wyniosło ono bowiem 2,1 mln zł, z czego zasadnicze 1,7 mln zł (140 tys. zł miesięcznie).

"Rz" dodała, że w 2017 r. Krupiński zarobił w banku niecałe 1,1 mln zł, ale fotel prezesa objął w połowie roku.