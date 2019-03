Nawiązując na wtorkowej konferencji prasowej do przedstawionych dwa tygodnie temu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS, wicepremier stwierdziła te programy są nie tylko prospołeczne, ale również prorozwojowe.

"Nie ma lepszej inwestycji niż inwestycja w dzieci, w młodych ludziach, niż inwestycja w rodziny. Taka jest filozofia PiS" - podkreśliła.

"My dzisiaj stajemy przed państwem z podniesionym czołem i mówimy: to wszystko do czego zobowiązaliśmy się w kampanii wyborczej zrealizowaliśmy i będziemy realizować kolejne programy społeczne, bo to jest dla Polski, dla Polaków dobre. Będziemy dotrzymywali słowa" - oświadczyła Szydło.

Odnosząc się do różnicy między PiS a opozycją stwierdziła, że "my dajemy pieniądze Polakom, oni mówią, że dla Polaków pieniędzy nie ma".

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano film z wypowiedziami polityków opozycji z różnych programów publicystycznych, którzy krytykowali propozycje prospołeczne obecnego rządu.

"Przez cały okres rządów PO i PSL ilekroć pojawiały się propozycje składane przez PiS wprowadzania programów społecznych, ilekroć pytaliśmy w Sejmie ówczesny rząd o to co zrobić, by wreszcie zlikwidować biedę wśród dzieci, pomóc emerytom, żeby wspierać tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, zawsze słyszeliśmy jedno - pieniędzy nie ma i nie będzie" - mówiła Szydło.

W tym kontekście wicepremier zastanawiała się kiedy wierzyć politykom opozycji, czy wtedy kiedy mówią, że nie ma pieniędzy, czy "wtedy, kiedy mówią: poprzemy 500plus tylko nas wybierzcie".