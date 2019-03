"Będą to najważniejsze osoby z Interpolu, ze wszystkich państw wchodzących w skład Interpolu (…) pod jurysdykcją komendanta głównego policji. Będziemy mieli ciekawe wydarzenie pod względem bezpieczeństwa, tu się to będzie decydowało" – powiedział prezydent, który był gościem „Dziennika Zachodniego” w Radiu Piekary.

Ocenił, że choć liczba uczestników nie będzie bardzo duża, to jednak będzie to wydarzenie prestiżowe. Zostanie zorganizowane właśnie Katowicach ze względu na bardzo dobre zaplecze konferencyjne.

Konferencja odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w miniony weekend wraz ze Spodkiem gościło uczestników Intel Extreme Masters, a w grudniu gościło delegacje szczytu klimatycznego ONZ COP 24.

Prezydent był pytany, dlaczego informacja o organizacji konferencji w Katowicach pojawia się tak późno. "Nie chcieliśmy za bardzo z tym wychodzić informacyjnie, póki wszystko nie zostało przygotowane na tzw. ostatni guzik. Pamiętajmy, że to są najważniejsi ludzie, którzy podejmują decyzje o różnych działaniach, m.in. dotyczących ścigania osób poszukiwanych" – odpowiedział Krupa.

Interpol - międzynarodowa organizacja policji - ma dziś filie w ponad 190 krajach świata. Jego sekretariat generalny pracuje 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu zapewniając m.in. wszechstronną wymianę informacji na temat prowadzonych dochodzeń.

Organizacja rozpoczęła działalność w 1923 roku, kiedy to - podczas kongresu Policji Kryminalnych w Wiedniu - powołano Międzynarodową Komisję Policji Kryminalnych. 23 lata później w Brukseli reaktywowano ją, a siedzibę centrali komisji przeniesiono do Paryża. W 1956 roku przyjęto nazwę Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych - Interpol. Kolejnym krokiem było przeniesienie siedziby Sekretariatu Generalnego do Saint-Cloud, a potem do Lyonu.