PO wnioskuje o kontrolę NIK w Służbie Ochrony Państwa

Platforma złożyła w środę wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli gospodarności w SOP pod kątem przeprowadzanych szkoleń oraz doboru kadr. Szef KPRM Michał Dworczyk mówił wcześniej, że gdyby doszło do takiej kontroli, to SOP "nie miałaby się czego wstydzić".