Jak podkreślono w komunikacie biura prasowego MSZ, rozmowa Czaputowicza z Qureshim, która odbyła się z inicjatywy strony pakistańskiej, dotyczyła napięć w relacjach pakistańsko-indyjskich w kontekście ataku terrorystycznego w Kaszmirze, który miał miejsce 14 lutego br.

Do ataku bombowego w okolicy Pulawamy, miasta położonego ok. 40 km na południe od Śrinagaru, letniej stolicy Kaszmiru, w wyniku którego zginęło 44 członków indyjskich sił paramilitarnych, przyznało się islamistyczne ugrupowanie Dżaisz-e-Mohammed (Armia Mahometa), mające siedzibę najprawdopodobniej w Pakistanie. Chce ono przyłączenia do Pakistanu indyjskiego stanu Dżammu i Kaszmir. Delhi uważa, że władze pakistańskie były zamieszane w ten atak, domagając się wpisania Pakistanu na listę krajów finansujących terroryzm. Islamabad zaprzecza oskarżeniom Indii.

Premier Pakistanu Imran Khan upoważnił siły zbrojne, aby "odpowiedziały zdecydowanie i kompleksowo na jakąkolwiek agresję czy incydenty" ze strony Indii, których premier Narendra Modi zapowiedział "miażdżącą reakcję" na zamach, najpoważniejszy od 1989 roku, kiedy doszło do próby wzniecenia antyindyjskiego powstania w Kaszmirze.

Jak podało polskie MSZ, Qureshi przedstawił Czaputowiczowi "informacje nt. bieżącej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym wzrostu napięcia w relacjach dwustronnych z Indiami".

"Minister Czaputowicz wyraził zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami w Kaszmirze i pogorszeniem się relacji pakistańsko-indyjskich. Przypomniał, że Polska zdecydowanie potępiła atak terrorystyczny, oraz podkreślił, że istnieje pilna potrzeba obniżenia napięcia w relacjach między Islamabadem i Nowym Delhi" - czytamy w komunikacie.

Jak zaznaczył resort, szef polskiej dyplomacji przypomniał w rozmowie ze swoim pakistańskim partnerem o stanowisku UE dot. konieczności promowania dialogu między Indiami i Pakistanem za pomocą pokojowych środków.

Podzielony Kaszmir, do którego pretensje roszczą Indie i Pakistan, od ponad 60 lat jest punktem zapalnym i był powodem konfliktów zbrojnych między tymi krajami. Większość mieszkańców Dżammu i Kaszmir stanowią wyznawcy islamu; w regionie działają ugrupowania zbrojne, które walczą o niepodległość regionu lub przyłączenie go do Pakistanu. (PAP)

autor: Marceli Sommer