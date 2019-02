W środę posłanka Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus, prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński oraz stołeczna radna i działaczka społeczna Agata Diduszko-Zyglewska spotkali się z papieżem Franciszkiem i przekazali mu raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego Kościoła na przypadki pedofilii wśród księży.

"Do spotkania doszło tuż po audiencji generalnej w Watykanie. Spotkanie było umówione, papież wiedział, że tam będziemy. Służby watykańskie się nas spodziewały, bo jakiś czas temu wysłałam do Franciszka list z prośbą o kilka minut rozmowy. Dzisiejsze wydarzenia traktuję jako odpowiedź na ten list" – mówiła Scheuring-Wielgus.

"Rozmowa trwała kilka minut, przekazaliśmy papieżowi raport o zaniechaniach i braku reakcji polskiego Kościoła na przypadki pedofilii wśród księży. Są w nim nazwiska i dowody. Papież przyjął go i podziękował. Obiecał, że się z nim zapozna jeszcze przed synodem. Na koniec pocałował Marka Lisińskiego w rękę" – relacjonowała spotkanie posłanka. Również Lisiński powiedział PAP, że papież z nim porozmawiał i ucałował jego dłoń. "To są rzeczy niezapomniane. Papież obiecał, że przeczyta raport" – powiedział Lisiński. Poinformował, że Franciszek otrzymał hiszpańskojęzyczną wersję raportu.

21 lutego, dzień po spotkaniu z papieżem, na stronie Fundacji opublikowano raport.

Na liście zamieszczono nazwiska dwóch kardynałów: Henryka Gulbinowicza i Kazimierza Nycza. Jest też m.in. kilkunastu arcybiskupów, nieżyjących, seniorów oraz obecnie pełniących funkcje, wśród nich: Tadeusz Gocłowski, Sławoj Leszek Głódź, Marian Gołębiewski, Józef Górzyński, Wojciech Ziemba, Edmund Piszcz, Henryk Hoser, Marek Jędraszewski, Juliusz Paetz, Józef Michalik, Zygmunt Kamiński, Marian Przykucki, Stanisław Wielgus.

Są także biskupi: Ignacy Jeż, Jan Tyrawa, Andrzej Dziuba, Alojzy Orszulik, Jacek Jezierski, Jan Wątroba, Stanisław Stefanek, Andrzej Suski i Andrzej Czaja.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że od pięciu lat zabiegali o kontakt z polskimi hierarchami, ale apele nie spotkały się z odzewem adresatów.

Z kolei rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik opublikował w środę komunikat, w którym poinformował, że dotychczas do Sekretariatu KEP "nie wpłynął żaden raport na temat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez duchownych". "Gdy tylko zapoznamy się z tekstem, zostanie niezwłocznie udzielona odpowiedź" – zapewnił.

"Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w kwestii ochrony małoletnich jest jasne i zdecydowane: zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa pedofilii w Kościele i w społeczeństwie" – napisał w komunikacie rzecznik KEP.

Scheuring-Wielgus zapowiedziała, że w czwartek o godz. 14.00 na konferencji prasowej w Rzymie zostanie ujawniona treść raportu, który otrzymał papież.

W czwartek w Watykanie pod hasłem: "Ochrona nieletnich w Kościele" rozpocznie się zwołany przez papieża Franciszka szczyt na temat walki z pedofilią. Podkreśla się, że to historyczne wydarzenie w Kościele, przełom i oczekiwany od lat punkt zwrotny.

Obecny na konferencji prasowej fundacji, zorganizowanej niedaleko Watykanu, rzecznik polskiego episkopatu ksiądz Paweł Rytel-Andrianik powiedział dziennikarzom, że nie może skomentować raportu, gdyż go nie zna.

W konferencji prasowej uczestniczyli prezes fundacji "Nie lękajcie się" Marek Lisiński, a także jej członkinie: Agata Diduszko-Zyglewska, posłanka Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz!) i Anna Frankowska.

"Domagamy się otwarcia archiwów polskiego Kościoła i przekazania wszystkich informacji o księżach - sprawcach świeckim organom ścigania, ponieważ Kościół nie może stać ponad prawem" - oświadczyli przedstawiciele Fundacji.

"Księża tak jak wszyscy inni obywatele podlegają przepisom prawa krajowego i Kościół jako instytucja musi zacząć respektować ten fakt" - podkreślili.

Autorzy raportu zaapelowali o "odsunięcie od władzy w polskim Kościele i pociągnięcie do odpowiedzialności tych hierarchów, którzy przyczynili się do krzywdy dzieci, która trwa do dziś".

Przypomnieli także wcześniejsze postulaty ofiar księży pedofilów, wśród nich ten, by powołać niezależną od Kościoła katolickiego komisję, która zajmie się przeanalizowaniem skali kościelnej pedofilii w Polsce i wypracuje rozwiązania chroniące dzieci w przyszłości.

W programie spotkania są dyskusje, liturgia pokutna w sobotę i msza w niedzielę. Na jej zakończenie papież wygłosi podsumowujące przemówienie. Ma ono, tak jak całe spotkanie, wyznaczyć kierunek globalnych działań Kościoła wobec skandalu nadużyć, ich tuszowania i w ramach prewencji. Dlatego w zapowiedziach szczytu często pojawiają się opinie, że to moment przełomowy, który zapoczątkuje "nowy brzask" Kościoła.