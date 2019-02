Jak powiedział PAP Sebastian Szczurek, rzecznik okręgowy ZUS w Opolu, po raz pierwszy od kilku lat liczba Ukraińców, którzy płacili składki ubezpieczeniowe w Polsce, zmniejszyła się pod koniec 2018 roku. Według danych ZUS, jeszcze w październiku 2018 roku do ubezpieczenia było zgłoszonych około 587 tysięcy cudzoziemców.

"Fala pracowników ze wschodu przybierała od kilku lat. W ciągu kwartału z ubezpieczeń społecznych zniknęło aż 20,5 tys. ukraińskich pracowników. Na początku stycznia w zusowskich rejestrach było prawie 421 tys., a jeszcze jesienią minionego roku ponad 441 tys. Odpływ obywateli ukraińskich z polskich placów budów, stoisk usługowych i handlowych to pierwsza taka sytuacja od lat" - informuje Szczurek.

ZUS od czterech lat odnotowywał wzrost liczby obywateli z ponad 170 krajów, którzy w Polsce szukali swojego centrum życiowego albo przynajmniej chcieli doraźne podreperować domowe budżety. Teraz ten trend został zatrzymany. Pod koniec 2015 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych notował 185 tys. ubezpieczonych cudzoziemców. Równo rok później było ich już 293 tys., a kolejne 16 tys. przybyszów założyło własną działalność gospodarczą. Największy skok dokonał się w latach 2017/2018. Jesienią konta w ZUS uzupełniały składki od 587 tys. legalnie zatrudnionych cudzoziemców, zaś 17900 przybyszów deklarowało wówczas opłacanie składek samodzielnie.

Ostatni spektakularny wzrost liczby ukraińskich pracowników ZUS odnotował między lipcem a październikiem 2018 r. W pierwszym wakacyjnym miesiącu pracodawcy deklarowali zatrudnienie w placówkach ZUS już 418,5 tys. naszych wschodnich sąsiadów. Po kwartale liczba ubezpieczonych Ukraińców wzrosła aż do 441 tys. Obecnie ZUS ma w swoim systemie nieco ponad 420 tys. mężczyzna i kobiet z paszportem tego kraju. To wyraźna różnica "in minus".

"Nie we wszystkich polskich miastach spadek ubezpieczonych obywateli Ukrainy w ostatnich trzech miesiącach jest odczuwalny. W Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, czyli największych ośrodkach, choć nieznacznie, po kilkaset osób, to jednak przybyło ubezpieczonych obywateli ukraińskich. W stolicy, od października do stycznia przybyło prawie trzy tysiące legalnie pracujących przybyszów z tego kraju i obecnie jest ich w samej Warszawie prawie 80 tys. Łącznie trzy warszawskie oddziały ZUS obsługują obecnie 135 500 ubezpieczonych z zagranicznymi paszportami" – wyjaśnia Szczurek.

Ukraińcy od kilku lat stanowią od 73 do 76 proc. cudzoziemców legalnie zatrudnionych i zgłoszonych przez przedsiębiorców w krajowym systemie zabezpieczenia społecznego. W lutowych terminach płatności, pracodawcy przeleją na indywidualne numery rachunków w ZUS składki za około 570 tys. pracowników z zagranicy, z czego za 420 tys. zatrudnionych u polskich pracodawców Ukraińców. Najwięcej osób pochodzących z Ukrainy zatrudniają pracodawcy z województwa mazowieckiego – 92,5 tys., wielkopolskiego – 46,3 tys., dolnośląskiego – 43,2 tys., śląskiego – 40,4 tys., łódzkiego – 29,7 tys. oraz małopolskiego – 24,8 tys. Mniejszym powodzeniem wśród migrantów ekonomicznych cieszą się województwa podkarpackie – 9 tys. legalnie zatrudnionych Ukraińców, następnie województwo świętokrzyskie – 5,7 tys., warmińsko-mazurskie – 5,5 tys. i podlaskie – 3,7 tys. (PAP)

