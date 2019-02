Warszawa: 19-latek postrzelił znajomego z pistoletu pneumatycznego

Policjanci z Warszawy zatrzymali 19-latka, który z pistoletu pneumatycznego strzelił do byłego współlokatora. Pokrzywdzony trafił do szpitala. Napastnikowi grozi do trzech lat więzienia - poinformował w czwartek asp. szt. Robert Koniuszy ze stołecznej policji.