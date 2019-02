"+To, co robi CBA i prokuratura to wyjątkowa nikczemność! Oni to spreparowali+ – oburza się w rozmowie z "SE" Niesiołowski.

Jak podaje gazeta "w sprawie seksafery pojawia się coraz więcej dowodów. Poza taśmami wideo i nagraniami rozmów telefonicznych, śledczy mają zeznania kilku prostytutek, które opowiedziały o spotkaniach z byłym posłem PO".

"Super Express" zaznacza, że "były wicemarszałek Sejmu idzie w zaparte i twierdzi, że jest niewinny! +To, co robi CBA i prokuratura… Czegoś tak podłego... Opluwanie mnie, to niszczenie mojej rodziny! Wyjątkowa nikczemność. W innych sprawach prokuratura mówi o tajemnicach w śledztwie. A tutaj w moim przypadku nie ma tajemnicy śledztwa?!+ - oburza się Niesiołowski".

Zapytany przez dziennikarzy, czy korzystał z usług seksualnych polityk "złości się". "To jest podłość. Co to w ogóle jest za pytanie! To wymaga jakiejś rozmowy, uzasadnienia. Nie będę tą drogą dyskutował z CBA i prokuraturą. Oni to spreparowali" – odpowiedział.