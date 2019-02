Duda w wyborach do PE zagłosuje na ludzi, którzy będą dobrze reprezentowali Polskę

Prezydenta pytano, czy jego zdaniem apel da "dodatkowy wiatr w żagle" liderowi opozycji w wyborach do PE.źródło: ShutterStock

Będę głosował w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego na tych ludzi, do których mam zaufanie, że będą dobrze reprezentowali Polskę - zapowiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.