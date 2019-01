UE: Kontrolerzy krytykują plan Junckera - większość pieniędzy do dużych państw

Zawyżanie kwot uruchomionych inwestycji, kierowanie środków do kilku największych państw UE czy wspieranie projektów mogących znaleźć tradycyjne finansowanie - to "grzechy" planu inwestycyjnego Junckera, na które wskazali we wtorkowym raporcie unijni kontrolerzy.