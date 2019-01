Jakubiak w rozmowie opublikowanej w poniedziałek na portalu wpolityce.pl pytany był o współpracę z liderem Prawicy Rzeczypospolitej.

"Wspólnie staramy się połączyć prawicę i to ogłosiliśmy. Jest to bardzo owocna współpraca. Będziemy razem z Prawicą Rzeczypospolitej budować listy na wybory do europarlamentu i do polskiego parlamentu. Prowadzimy rozmowy. Nie chcę mówić na ten temat za dużo, bo one odbywają się w kuluarach" - powiedział.

Dopytywany, czy wyklucza przyłączenie się do koalicji, którą tworzą m.in. partia „Wolność” i narodowcy, odpowiedział, że "są prowadzone rozmowy z tą koalicją". "Natomiast to są dwa różne światy. Oni chcą rozwalenia UE, a ja chcę UE naprawić" - dodał.

Jakubiak powiedział również, że "raczej nie rozważa" koalicji z PiS. "Natomiast tutaj, tak jak w przypadku tej pierwszej koalicji, która powstała gdzieś za moimi plecami, żadnych kategorycznych określeń nie używam" - zaznaczył.