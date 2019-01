"W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Prezydent RP Andrzej Duda skierował do kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żałoba będzie obowiązywać od piątku, od godziny 17.00, to jest od momentu, w którym nastąpi wyprowadzenie trumny do Bazyliki Mariackiej w formie pochodu ulicami miasta, do soboty do godziny 19.00. W czasie żałoby narodowej flagi państwowe zostaną opuszczone do połowy masztu" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta RP opublikowany na stronie internetowej.

Od czwartku od godz. 17 w Europejskim Centrum Solidarności przez 24 godziny będzie wystawiona trumna prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stamtąd w piątek o godz. 17 wyruszy pochód, który odprowadzi z ECS trumnę prezydenta Adamowicza ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej. W Bazylice w sobotę prezydent Adamowicz zostanie pochowany. (PAP)

autor: Marzena Kozłowska