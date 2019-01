Rosja: Sąd pozostawił ukraińskich marynarzy w areszcie do 24 kwietnia

Sąd w Moskwie zadecydował we wtorek o utrzymaniu w areszcie do 24 kwietnia dwunastu ukraińskich marynarzy, zatrzymanych w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Grupa ta powróciła do aresztu śledczego w Moskwie. Sąd miał rozpatrzeć sprawę kolejnych 12 marynarzy.