Uczestnicy będą mogli podróżować przez 30 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października 2019 r. 14 536 młodych Europejczyków zostało wybranych na podstawie kryteriów kwalifikacji i z uwzględnieniem liczby biletów przyznanych poszczególnym państwom członkowskim UE. Do Polski trafi dzięki temu 888 biletów.

"Wspaniale jest widzieć, jak młodzi Europejczycy wykorzystują DiscoverEU, by poznać swój kontynent. W sumie w dwóch rundach, które odbyły się w 2018 r., zgłosiło się prawie 180 tys. młodych ludzi z całej Europy, a dzięki tej inicjatywie już około 30 tys. młodych ludzi będzie miało okazję zapoznać się z europejskimi kulturami i tradycjami oraz nawiązać kontakty z innymi podróżnymi i z odwiedzanymi społecznościami" - zauważył cytowany w komunikacie Komisji Europejskiej unijny komisarz odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport Tibor Navracsics.

KE zapowiedziała, że skontaktuje się teraz ze zwycięzcami drugiej rundy, aby mogli już zacząć rezerwować bilety. Uczestnicy będą mogli podróżować w pojedynkę lub w grupie do pięciu osób. Większość z nich będzie podróżować koleją, a w wyjątkowych przypadkach będzie możliwość skorzystania z innych środków transportu.

Wraz z biletem DiscoverEU przed wyjazdem młodzi ludzie otrzymają wskazówki oraz będą mieć możliwość kontaktowania się z sobą poprzez media społecznościowe. Będą również informowani o przyznanych im specjalnych udogodnieniach, na przykład obniżkach cen biletów do muzeów lub obiektów kulturalnych, możliwości udziału w szkoleniach lub imprezach powitalnych organizowanych przez mieszkańców odwiedzanych miast.

Celem programu jest stworzenie młodym ludziom okazji do odkrywania dziedzictwa kulturowego Starego Kontynentu, poznawania nowych ludzi, uczenia się od innych kultur oraz - jak to ujmuje KE - poczucia, co to znaczy być Europejczykiem.

Na 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził kwotę 16 mln euro inicjatywę DiscoverEU. KE planuje rozpocząć kolejną rundę zgłoszeń latem. Na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostaną ogłoszone konkretne daty i dalsze informacje.

W maju 2018 r. Komisja zaproponowała 700 mln na rzecz DiscoverEU w ramach przyszłego programu Erasmus+ w kontekście kolejnego budżetu długoterminowego UE na lata 2021-2027. Jeżeli Parlament Europejski i Rada wyrażą na to zgodę, w okresie tych siedmiu lat taką podróż będzie mogło odbyć dodatkowe 1,5 mln osiemnastolatków.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)