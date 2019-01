Do kompromitującej niezręczności wokół bliskowschodniej konferencji w Warszawie doszło już w momencie jej ogłoszenia. Informację o niej podał w telewizji Fox News szef amerykańskiej dyplomacji Mike Pompeo, stawiając Polskę w roli wynajmującego salę lub wręcz kelnera (w relacji Fox News pojawia się zaskakujące sformułowanie „The United States will host an international summit next month”, z którego wynika, że USA będą - nie u siebie - gospodarzem tego wydarzenia).