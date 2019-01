Prezydent Duda podziękował szefowi SLD za to, że przeprosił za tweeta Joanny Senyszyn

To miły i przyzwoity gest, jako mąż dziękuję i pozdrawiam - tak prezydent Andrzej Duda zwrócił się do szefa SLD Włodzimierza Czarzastego, który w niedzielę przeprosił za tweeta Joanny Senyszyn. W swoim wpisie Senyszyn porównała pierwszą damę do wieszaka na ubrania.