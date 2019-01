"Trwa z nami w modlitwie pomimo kilometrów ojciec święty, wiedząc o tym, co przeżywamy. Wspierając nas modlitwą, prosząc dobrego Boga o niebo dla dziewczynek, a najbliższych przytulając do serca. Taka informacja, wiadomość od ojca świętego do nas dotarła" – powiedział ks. Pawlak.

"My jesteśmy tutaj, a w eucharystii łączy się niebo z ziemią. (…) My jesteśmy wokół ołtarza, a dziewczynki są w Chrystusie razem z nami" – mówił.

"W tej przyjaźni były razem i razem pozostaną. Kiedy razem przyszło im kończyć życie i kiedy razem są tutaj, i kiedy razem będą spoczywać na cmentarzu. Na zawsze" – powiedział ks. Wojciech Pawlak w homilii mszy św. pogrzebowej w intencji pięciu ofiar pożaru w koszalińskim escape roomie.

"Dziś jesteśmy tutaj, w tym kościele, razem z dziewczynkami i chcę, by o nich pomyśleć w sposób najwspanialszy. To, co od razu przychodzi na myśl, to przyjaźń" – powiedział ks. Pawlak.

Podkreślił, że choć były różne, to "w tej przyjaźni były razem i razem pozostaną. Kiedy razem przyszło im kończyć życie i kiedy razem są tutaj, i kiedy razem będą spoczywać na cmentarzu. Na zawsze".

"Czasem nawet, widząc je, znając je, można było im trochę tej przyjaźni pozazdrościć" – mówił.

Mszę pogrzebową celebruje ks. Wojciech Pawlak, wikariusz parafii pw. św. Kazimierza, który religii uczył zmarłe uczennice gimnazjum.

W mszy w kościele, zgodnie z wolą rodzin, uczestniczą tylko najbliżsi zmarłych. Przed kościołem został umieszczony telebim, na którym transmitowane jest nabożeństwo.

Po mszy odbędzie się przejazd na cmentarz komunalny. Miasto zapewniło bezpłatny przejazd autobusami tym, którzy chcą uczestniczyć w pogrzebie.

Kondukt pogrzebowy będzie formowany przy ul. Kamieniarskiej. Ma ruszyć na cmentarz o godz. 14.00 i pójść w kierunku wejścia E na nekropolię. Zmarłe zostaną pochowane obok siebie.

W organizacji uroczystości pogrzebowej rodziny wspiera miasto Koszalin.

Do tragicznego pożaru w escape roomie w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 88 doszło 4 stycznia po godz. 17.00. Zginęło pięć 15-letnich dziewcząt, uczennic klasy 3d gimnazjum nr 9, obecnie SP nr 18. Zatruły się tlenkiem węgla.