Według stanu na godz. 16 na drogach krajowych pracują dwa pojazdy do zimowego utrzymania.

Jak podaje GDDKiA, utrudnienia w postaci opadów śniegu występują na drogach w woj. małopolskim. Mżawka lub przelotne opady deszczu utrudnią ruch w całym kraju z wyjątkiem woj. zachodniopomorskiego. Ciągłych opadów deszczu można się spodziewać w województwach: podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim, podkarpackim i mazowieckim. Natomiast mgła utrudni ruch w woj. podlaskim i małopolskim.

Według zapowiedzi GDDKiA w nocy z czwartku na piątek w kraju wystąpi zachmurzenie przeważnie duże. Okresami prognozowane są opady deszczu lub mżawki, w rejonach podgórskich Karpat także deszczu ze śniegiem i śniegu, w Karpatach śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 st. na Podhalu, 4 st. w centrum kraju do 6 st. na wybrzeżu. Będzie wiał wiatr na ogół umiarkowany, na wybrzeżu i na zachodzie okresami dość silny, we wschodniej połowie kraju i na północy porywisty, w porywach na zachodnim wybrzeżu do 60 km/h, zachodni.