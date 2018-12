"Wsparcie trafia do blisko 2,5 mln rodzin i ponad 3,7 mln dzieci, w wielu przypadkach diametralnie odmieniając ich życie. 500 plus redukuje i zapobiega ubóstwu dzieci, mamy na to potwierdzenie w danych Głównego Urzędu Statystycznego czy Eurostatu. Ten program jest po prostu skuteczny" - powiedziała Rafalska w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie".

Jak przypomniała, "w 2015 r. łączne wydatki budżetu państwa na rzecz rodzin wynosiły 1,78 proc. PKB, w roku 2017 wyniosły one 3,11 proc. PKB". "To przede wszystkim Rodzina 500 plus, ale nie tylko" - zaznaczyła minister.

W rozmowie z "GPC" Rafalska przypomniała, że do programu Maluch plus trafia trzy razy więcej pieniędzy niż jeszcze w 2015 r. "Wtedy było to 151 mln zł, w tegorocznej edycji na program przeznaczono już 450 mln zł. Taki zastrzyk finansowy przekłada się na wzrost liczby miejsc opieki nad maluchami. Szacujemy, że na koniec tego roku będzie o ok. 70 proc. więcej miejsc w żłobkach niż w 2015 roku" - powiedziała Rafalska.

"Więcej wydajemy na rozwój Karty Dużej Rodziny, skierowanej do rodzin wielodzietnych, z co najmniej trójką dzieci" - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej. "W tym roku zadebiutował Dobry Start, w ramach którego 4,6 mln uczniów może liczyć na wyprawkę szkolną" - podała.

Elżbieta Rafalska mówiła także o podnoszeniu płacy minimalnej. "W przyszłym roku minimalna pensja będzie wynosiła 2250 zł, to aż o 500 zł więcej niż jeszcze w 2015 r. Minimalna stawka godzinowa, która jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia, w przyszłym roku wyniesie 14,7 zł" - powiedziała.