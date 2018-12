"Warszawiacy mogą być spokojni. Od 1 stycznia jest zachowana ciągłość odbioru odpadów na terenie miasta stołecznego Warszawy" - mówił w czwartek podczas konferencji prasowej wiceprezydent Olszewski. "Odpady będą odbierane terminowo i bez zakłóceń" - zapewnił.

Olszewski poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. odpady odbiorą od warszawiaków dotychczasowi operatorzy, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Suez Polska i Lekaro. Bedą to robili w tych samych dzielnicach co dotychczas. "To rozwiązanie daje nam gwarancję, że tu nie będzie dochodziło do żadnych sytuacji związanych z jakimiś przerwami w świadczeniu usług" - powiedział wiceprezydent miasta. Zaznaczył, że firmy te będą odbierać odpady od mieszkańców stolicy do rozstrzygnięcia nowego przetargu i podpisania umów docelowych.

Olszewski powiedział także, że od stycznia wejdzie w życie nowy system segregacji śmieci, w ramach którego mieszkańcy będą dzielili odpady do pięciu pojemników, a nie trzech jak dotychczas. W związku z tym, jak mówił, firmy wywożące śmieci muszą zapewnić nowy system selektywnej zbiórki odpadów.

Olszewski zapewnił, że operatorzy już rozpoczęli dystrybucję do budynków jednorodzinnych tzw. pakietów startowych, czyli zestawów worków i szczegółowych informacji dotyczących nowego systemu segregacji śmieci. Wyjaśnił, że w dalszej kolejności operatorzy nakleją na dotychczasowe pojemniki nowe naklejki określające rodzaj odpadów, a w kolejnym etapie - dostarczą nowe pojemniki dla dwóch nowych frakcji w tym systemie: papieru i odpadów biodegradowalnych (na ogół kuchennych).

Zaapelował, by dopóki w altanach ustawiane są trzy pojemniki, mieszkańc segregowali śmieci według dotychczasowych zasad.

Olszewski oszacował, że przejście na nowy system może potrwać parę tygodni, i zapowiedział, że będzie monitorowane przez ratusz. "Będziemy ściśle współpracować z wykonawcami, monitorując wprowadzenie nowego systemu" - podkreślił. Jak powiedział, rozwiązanie zaproponowane przez ratusz "pozwoli mieszkańcom na stopniowe poznanie nowych zasad segregacji".

Wiceprezydent poinformował ponadto, że firmy wywożące śmieci muszą dokonać korekty harmonogramów odbioru odpadów. W piątek, 28 grudnia, na stronach internetowych operatorów (www.mpo.com.pl, www.lekaro.pl, www.suezpolska.com oraz na stronie www.czysta.um.warszawa.pl zostaną umieszczone nowe harmonogramy.

Informacje dotyczące nowego systemu mieszkańcy Warszawy mogą znaleźć na stronie www.czysta.um.warszawa.pl. (PAP)