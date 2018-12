"Trzeba cenić polityków, takich jak Rafał Trzaskowski, który potrafią skorygować swoje decyzje" - powiedział Rabiej w Radiu Zet. Według niego październikowa decyzja ws. bonifikat Rady Warszawy "nie była ani dobrze wyliczona, ani sensownie przemyślana".

Podczas czwartkowego posiedzenia Rada Warszawy zajmuje się projektem uchwały, która przywróci 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu na własność warszawskich gruntów. Apelował o to prezydent Rafał Trzaskowski.

W połowie października, przed wyborami samorządowymi, Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą dla gruntów miejskich 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Te stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Wówczas stosowny projekt uchwały przedstawił wiceprzewodniczący rady Dariusz Figura (PiS), ale poparli go jednomyślnie wszyscy radni biorący udział w głosowaniu.

W miniony czwartek Rada Warszawy zdecydowała o zmniejszeniu bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 98 proc. do maksimum 60 proc. Przeciw zmianie protestowali radni PiS. Projekt wniósł na sesję wiceprezydent stolicy Robert Soszyński. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł.

Po decyzji Rady na rządzącą miastem Platformę Obywatelską spadła fala krytyki. Politycy PiS i członkowie rządu zarzucali politykom PO brak wiarygodności i oszustwo.

Rabiej był też pytany w Radiu Zet o uruchomioną przez radnych PiS stronę trzaskowskiwatch.com, na której mają on przypominać o obietnicach składanych w kampanii wyborczej przez obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i jak są one realizowane.

"Nie wszystkie obietnice da się zrealizować w pierwszej kolejności" - mówił Rabiej. Zapowiedział, że w styczniu zapadnie decyzja władz Warszawy w sprawie zwieszenia środków na finansowanie metody in vitro w stolicy. "Propozycja jest taka, żeby zwiększyć je co najmniej o kilkadziesiąt procent" - dodał.

Ponadto - ja przekazał - w pierwszym kwartale przyszłego roku ma ruszyć program "bezpłatnych przeglądów zdrowia dla 70-80 latków".