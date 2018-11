"W związku z doniesieniami medialnymi o celowym przedłużaniu przez pełnomocnika banku Romana Giertycha procesu klientów poszkodowanych w wyniku działania Getin Bank, Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystąpi o objęcie nadzorem Ministerstwa Sprawiedliwości procesów grupowych przeciąganych przez nieetyczne działania pełnomocnika lub niezrozumiałe decyzje sędziego. Zostanie również złożona skarga do Komisji Europejskiej na decyzje łamiące prawa wynikające z Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej" - poinformowało Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu w poniedziałek w komunikacie.

Dodano, że pozew grupowy przeciw Getin Bank, którego większościowym akcjonariuszem jest Leszek Czarnecki, złożono w 2014 r. Jak napisano, pozew 200 klientów jest “torpedowany” "przez działania pana Sebastiana Jarguta". "Sebastian Jargut jest Prezesem w spółce “Giertych Kancelarie” (...) a 100 proc. udziałów w tej spółce posiada pan Roman Giertych. Czynności podejmowane przez pana Jarguta wydłużają postępowanie, w którym pełnomocnikiem banku jest Roman Giertych. W ocenie Stowarzyszenia SBB jest to również działanie sprzeczne z kodeksem etyki adwokackiej" - czytamy.

W komunikacie zaznaczono, że przewlekłość pozwów zbiorowych nie ogranicza się wyłącznie do sprawy przeciw Getin Bankowi. "Również pozew grupowy złożony w czerwcu 2014 r. (...) przeciwko bankowi Millennium nie doczekał się do dzisiaj pierwszej rozprawy merytorycznej. W przypadku tego pozwu pytaniem jest dlaczego w ogóle trafił on do I Wydziału Cywilnego, skoro wszystkie inne sprawy przeciwko bankowi Millennium trafiają do III Wydziału (tam trafił m.in. pozew grupowy przeciwko Millennium o UNWW) oraz XXIV Wydziału" - napisano.

Zdaniem SBB "sposób procedowania tych pozwów rodzi wiele wątpliwości i narusza art. 45 Konstytucji RP, który gwarantuje rozpatrywanie pozwów bez nieuzasadnionej zwłoki". "Również Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej[3] w art. 47 gwarantuje +prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd+" - czytamy. (PAP)