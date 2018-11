Odpowiadając w Sejmie na pytanie posłanki Anny Czech (PiS), wiceminister akcentowała, że resort na bieżąco analizuje finansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Podała, że "w skali kraju przedstawia się to różnie".

Szczurek-Żelazko poinformowała, że średni dobowy ryczałt za tzw. gotowość wynosi w skali kraju ponad 17 tys. zł. Wskazała, że w 2015 r. było to około 15 tys., więc "jest ewidentny wzrost". "To jest pewna średnia. Mamy oddziały ratunkowe, które są finansowane powyżej 38 tys. zł; są to specjalistyczne jednostki. Są oddziały ratunkowe, które są finansowane w skali siedmiu, ośmiu czy dziewięciu tys. zł" – przekazała. Podała jednocześnie, że średni dobowy ryczałt dla izb przyjęć wynosi 3,3 tys. zł.

Wiceminister wyjaśniała, że sposób finansowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych opiera się na tzw." wskaźnikach struktury oraz wskaźnikach funkcji, a wysokość kontraktu zależy od ilości oraz stanu pacjentów, którzy są przyjmowani".

Szczurek-Żelazko przekazała, że w izbach przyjęć w pierwszym półroczu br. przyjęto 1 mln 590 tys. 480 osób, podczas gdy w tym samym czasie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych – 2 mln 320 tys. 397 osób.

Zaznaczyła, że do resortu dochodzą sygnały, że w niektórych szpitalach w SOR-ach są pacjenci, którzy niekoniecznie powinni się tam znaleźć. "Monitorujemy sytuację. Do tej pory nie posiadaliśmy narzędzi informatycznych, które pozwoliłyby nam dokładnie ocenić czas oczekiwania pacjenta w konkretnych przypadkach" – przyznała.

Szczurek-Żelazko poinformowała, że Ministerstwo Zdrowia wprowadza obecnie "pilotaż w zakresie oceny długości oczekiwania na przyjęcie w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych". Zapowiedziała, że pilotaż będzie wprowadzony "prawdopodobnie jeszcze w tym roku" i obejmie kilka szpitali w kraju. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl