O zdarzeniu poinformowała w środę Marta Mróz z poznańskiej policji. Z jej informacji wynika, że kilka dni temu do placówki bankowej na poznańskich Jeżycach przyszła starsza pani, która poprosiła o pilną wypłatę blisko 20 tys. złotych.

"Pracownica banku przeczuwała, że seniorka może być ofiarą przestępcy, dlatego że była zdenerwowana i bardzo zależało jej, aby szybko uzyskać pieniądze. W krótkiej rozmowie z klientką jej przypuszczenia potwierdziły się. Zorientowała się, że 78-latka jest oszukiwana. Natychmiast poinformowała o tym stróżów prawa, a ci poprosili, aby starsza kobieta wykonywała wszystkie polecenia osoby, która do niej dzwoniła" – podkreśliła Mróz.

W międzyczasie do koperty, zamiast wypłaconych pieniędzy, policjanci spakowali broszury informacyjne i ulotki.

"Kobieta pojechała w umówione miejsce i zgodnie z poleceniami oszusta wrzuciła kopertę do kosza na śmieci. W tym czasie policjanci w gotowości czekali na dalszy przebieg wydarzenia. Po kilku minutach po paczkę podszedł mężczyzna, który natychmiast został zatrzymany na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy" – zaznaczyła Mróz.

Fałszywemu policjantowi przedstawiono zarzuty oszustwa. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Mróz wskazała, że poznańscy policjanci każdego dnia apelują do seniorów o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznajomymi.

"Szczególnie proszą o czujność w sytuacji, gdy seniorzy otrzymają telefon od osoby, która podaje się za funkcjonariusza policji i prosi o pieniądze. W takim przypadku mundurowi przypominają, że osoba po drugiej stronie słuchawki to oszust, ponieważ policja nigdy nie prosi o pieniądze" – zaznaczyła Mróz.

"Funkcjonariusze oprócz licznych rozmów z seniorami, prowadzą również działania we współpracy m.in. z placówkami bankowymi. Wszystko po to, aby przekazać ich pracownikom, jak mają działać i postępować w sytuacji, gdy starsza osoba w trybie pilnym poprosi o wypłatę sporej gotówki. Mundurowi informują, na co należy zwrócić uwagę i co zrobić w takim przypadku" – dodała. (PAP)

Autor: Anna Jowsa