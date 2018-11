"Decyzje ETPCz nie są dla nas w żaden sposób wiążące. Będziemy kontratakować i położymy kres tej aferze" - powiedział Erdogan cytowany przez agencję Anatolia.

W wydanym wcześniej we wtorek wyroku ETPCz wezwał władze w Ankarze do uwolnienia Demirtasa, którego więzienie zdaniem Trybunału ma na celu "zduszenie pluralizmu" politycznego w Turcji. Trybunał orzekł, że Turcja złamała prawo do szybkiego procesu Demirtasa - jednego z najbardziej znanych tureckich polityków.

Zanim w sprawie wypowiedział się Erdogan, również turecki minister sprawiedliwości Abdulhamit Gul oświadczył, że "to do tureckiego wymiaru sprawiedliwości będzie należała ostateczna decyzja" w tej sprawie.

Polityk, który pomimo uwięzienia kandydował bez powodzenia w czerwcowych wyborach prezydenckich, jest przetrzymywany w więzieniu od listopada 2016 roku. Na początku września br. został skazany na cztery lata i osiem miesięcy więzienia za "propagowanie terroryzmu", którego miał się dopuścić w swym przemówieniu w 2013 roku.

"Trybunał uznał, że organy sądowe przedłużyły tymczasowe aresztowanie pana Demirtasa z powodów, które nie mogą być uznane za +wystarczające+, aby uzasadnić czas jego trwania" - stwierdził w oświadczeniu sąd w Strasburgu. Skrytykował też tureckie władze za przetrzymywanie Demirtasa w więzieniu podczas zeszłorocznego referendum konstytucyjnego i tegorocznych wyborów prezydenckich.

ETPCz nakazał państwu tureckiemu wypłacić skarżącemu 10 tys. euro za szkody moralne i 15 tys. euro tytułem kosztów i wydatków.

Turecki sąd, który skazał we wrześniu Demirtasa, będzie rozpatrywał jeszcze inne stawiane mu zarzuty dotyczące terroryzmu i dlatego grozi mu łączna kara do 142 lat więzienia. Oskarżony twierdzi, że jest niewinny.

Prezydent Turcji zarzuca Demirtasowi i Demokratycznej Partii Ludowej (HDP) powiązania z nielegalną separatystyczną Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), prowadzącą przez dziesięciolecia zbrojną walkę z państwem tureckim. Demirtas i HDP zaprzeczają jakiejkolwiek współpracy z PKK, uznawaną przez Turcję, Unię Europejską i USA za organizację terrorystyczną.

HDP jest drugim co do wielkości ugrupowaniem opozycyjnym i trzecią siłą w tureckim parlamencie. (PAP)

ulb/ kar/