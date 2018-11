Idea Bank: Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń



Warszawa, 19.11.2018 (ISBnews) - Idea Bank bez zakłóceń realizuje standardowo wszelkie operacje, a klienci są obsługiwani na bieżąco. Medialna debata na temat banku nie ma źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu, poinformował ISBnews p.o. prezesa Jerzy Pruski.

"Działalność banku w niczym nie odbiega od tego, co robił i robi. Wszystkie operacje przebiegają bez najmniejszych zakłóceń, a klienci są obsługiwani w zwykłym trybie" - powiedział Pruski w rozmowie z ISBnews.

"Z punktu widzenia klientów niezwykle ważne jest, by odróżnić dwie sfery - pierwsza dotyczy czysto medialnych informacji, które zdominowały debatę publiczną. To toczy się w 100% obok banku. Bank w tej debacie nie uczestniczy i nie ma ona związku ani źródeł w jego bieżącym funkcjonowaniu. Druga to codzienna działalność banku - to, co robimy, to wykonywanie standardowych operacji" - podkreślił.

P.o. prezesa wskazał, że komunikat Komitetu Stabilności Finansowej (KSF) po wczorajszym posiedzeniu, dotyczący banku powinien działać bardzo uspokajająco na klientów, ponieważ opisuje mechanizmy działające na rzecz pełnego bezpieczeństwa klientów banków.

"Najważniejszy punkt tego komunikatu to gwarantowanie depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Kwota 100 tys. euro to bardzo wysoka kwota. Wskazać należy, że taka sama kwota gwarantowana jest dla klientów banków w Polsce i w Niemczech, gdzie zarobki są znacznie wyższe. To są mechanizmy, które zawsze działają" - powiedział Pruski.

"Instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej strzegą bezpieczeństwa i nie dopuszczą do tego, by środki klientów były narażone na ryzyko. System jest stabilny, a instrumenty wystarczające. Depozyty Idea Banku to głównie lokaty klientów indywidualnych. Do nich bardzo dobrze zaadresowana jest oferta gwarancji depozytów BFG" - dodał.

Komitet Stabilności Finansowej poinformował po wczorajszym posiedzeniu, że Narodowy Bank Polski (NBP) zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku.

W niedzielę wieczorem prezes NBP Adam Glapiński mówił w wywiadzie dla Wiadomości TVP, że depozyty we wszystkich bankach w Polsce są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro, tj. ponad 400 tys. zł, dlatego klienci banków w Polsce mogą czuć się całkowicie spokojni i bezpieczni.

Zapytany, czy klienci banków Leszka Czarnieckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) mogą też czuć się bezpieczni, szef banku centralnego odpowiedział: "Oczywiście. Mamy bardzo rozbudowany system - Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, wreszcie Narodowy Bank Polski, który nad tym wszystkim czuwa i mogą czuć się w pełni bezpiecznie".

Glapiński zaapelował też w wywiadzie, aby "nie mieszać polskiego systemu finansowego i bankowego do rozgrywek politycznych". Argumentował, że takie działanie jest szkodliwe dla Polski i polskiego systemu bankowego i finansowego.

Grupa Idea Bank specjalizuje się w usługach bankowych i finansowych dla małych i średnich firm. Akcje Idea Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2015 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)