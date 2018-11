Niemcy: Kandydat na szefa CDU chce dyskusji na temat paktu ONZ o migracji

Kandydat na szefa CDU i minister zdrowia Niemiec Jens Spahn wezwał w wywiadzie dla "Bild am Sonntag" do dyskusji na temat przystąpienia jego kraju do Światowego Paktu w sprawie Migracji na grudniowym zjeździe chadeków w Hamburgu.