"Trzymamy rękę na pulsie w ramach Komitetu Stabilności Finansowej i całą potęgą NBP" - powiedział w piątek dziennikarzom Glapiński w Jasionce k. Rzeszowa, gdzie bierze udział w Kongresie 590.

Zapowiedział, że wkrótce odbędzie się spotkanie w ramach Komitetu Stabilności Finansowej "bo sytuacja tego wymaga". "Nie kryzysowa sytuacja, ale trzymamy rękę na pulsie i chcemy, żeby obywatele czuli się spokojnie" - powiedział.

Glapiński po raz kolejny zapewnił, że system bankowy jest stabilny. "Jaki był, taki jest, wszystko jest pod kontrolą. Ostatecznym pożyczkodawcą i wspierającym stabilność systemu jest NBP. Mogę przekazać wszystkim Polakom, że mogą czuć się bezpiecznie" - podkreślił szef NBP.

Jak dodał, w "samym KNF nic się nie dzieje, normalnie funkcjonuje". "Dzisiaj miałem kontakt z całym światem i nie zauważyłem, żeby zaufanie do KNF zostało nadwyrężone. Tu się nic nie zmieni. Inwestorzy nie inwestują w Polsce, dlatego, że czytają jakieś miłe artykuły, tylko dlatego, że im się to opłaca. Polska jest stabilnym krajem, stuprocentowo bezpiecznym i daje wysokie stopy zwrotu. Nasze obligacje sprzedają się jak ciepłe bułeczki. Tak jest i tak będzie. NBP się do tego przyczynia, gwarantuje stabilność, równowagę i autonomiczność od rządu" - zapewniał szef NBP.

Glapiński był pytany o to, czy w najbliższym czasie planuje lub wyklucza dokapitalizowanie Getin Noble Bank bądź Idea Banku - oba są kontrolowane przez miliardera Leszka Czarneckiego.

"My jako NBP nie dokapitalizujemy, dostarczamy czasami płynność poprze kredyt refinansowy, żeby uspokoić sytuację. A wszystkie depozyty klientów w bankach w Polsce są objęte systemem powszechnej gwarancji, do wysokości 100 tys. euro na osobę, które są wypłacane do dwóch tygodni od wystąpienie takiej potrzeby. Na razie takiej potrzeby nie ma i nie przewiduję, że się pojawi" - tłumaczył.

Glapiński dodał, że jest cały czas w kontakcie z premierem. "Wszystko jest bezpieczne i pod kontrolą" - zapewnił.

"A co do KNF to najlepiej jakby się znalazł w ramach NBP. Byłoby absolutne bezpieczeństwo, bo nie ma bardziej stabilnej, bezpiecznej, bogatej, niezależnej instytucji jak NBP, nie ma w Polsce, ani żadnym innym kraju w Europie. Wielokrotnie rozmawiałem o tym (połączniu NBP z KNF - PAP) z premierem, to jest taki spór teoretyczny, kiedy, co, jak. Personalia nic do tego nie mają" - powiedział.

"GW" i "FT" ujawniły we wtorek, że według miliardera Leszka Czarneckiego, kontrolującego m.in. notowane na GPW Getin Noble Bank i Idea Bank, ówczesny przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. zaoferował przychylność dla tego banku w zamian - według "GW" - za około 40 mln zł. Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF. UKNF zaprzeczył tym oskarżeniom. We wtorek po południu Chrzanowski poinformował PAP, że składa dymisję z funkcji przewodniczącego KNF. Premier Mateusz Morawiecki dymisję przyjął. Pełniącym obowiązki przewodniczącego KNF został Marcin Pachucki. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta, Wojciech Huk