"Trwają w tej chwili przygotowania do odpowiednich zabezpieczeń. Jest to marsz państwowy. Odpowiedzialny za jego organizację jest resort obrony narodowej, więc będzie to pełna współpraca zarówno policji jak i żandarmerii wojskowej i innych służb" - powiedział Brudziński dziennikarzom w Sejmie.

"Marsz będzie bezpieczny, wszystkich Polaków zapraszamy, aby spotkać się pod biało-czerwoną flagą ma marszu pod patronatem pana prezydenta, będzie bezpiecznie" - oświadczył szef MSWiA.

Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki ustalili, że 11 listopada w Warszawie zostanie zorganizowany "wspólny biało-czerwony marsz", po tym gdy w środę prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zakazała organizacji w stolicy Marszu Niepodległości - wśród jego organizatorów są Młodzież Wszechpolska, ONR i Ruch Narodowy.

Biało-czerwony marsz będzie miał charakter uroczystości państwowej, organizowany będzie przez rząd, a objęty patronatem przez prezydenta; marsz ma się rozpocząć o godz. 15 na rondzie Dmowskiego.

W czwartek rano organizatorzy Marszu Niepodległości odwołali się do sądu od decyzji prezydent Warszawy o zakazie organizacji tego marszu, a wieczorem tego dnia Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił tę decyzję. Pełnomocnik prezydent stolicy mec. Antoni Kania-Sieniawski powiedział PAP, że ratusz złoży zażalenie na postanowienie sądu, na co ma 24 godziny.

Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz powiedział w piątek w TOK FM, że Marsz Niepodległości odbędzie się 11 listopada, rozpocznie się o g. 14 na rondzie Dmowskiego. Na uwagę, że w tym czasie w tym miejscu będą już zabezpieczenia marszu organizowanego przez rząd pod patronatem prezydenta, odpowiedział: "Pana prezydenta na pewno zapraszamy na nasz marsz". Dodał, że w związku z tym, że mają odbyć się dwa marsze liczy, będą rozmowy w tej sprawie.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w piątek PAP, że rozmowy na temat obchodów 11 listopada, trwają z wieloma środowiskami - również z organizatorami Marszu Niepodległości. Jak ocenił, rozmowy są konstruktywne. "Łączy nas wspólny cel - godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości" - podkreślił.