Prezydent Duda był w czwartek gościem "Rozmów niedokończonych w Telewizji Trwam i Radiu Maryja. Odpowiadając na pytanie jednego ze słuchaczy dotyczące relacji polsko-ukraińskich i posągów lwów z Cmentarza Łyczakowskiego powiedział, że słuchacz dotknął bardzo trudnego tematu w obszarze "dawnych walk polsko-ukraińskich i cmentarza Orląt Lwowskich".

"To są w ostatnim czasie tematy bardzo trudne. Wielokrotnie zwracałem się w tych sprawach, bo ich jest cały szereg, do prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki. Rozmawiałem z nim i prosiłem go o interwencję w tych kwestiach. Niestety, jak widać, na razie tych interwencji nie ma" - zaznaczył prezydent Duda. Podkreślił, że wiąże się to także z wewnętrznymi problemami politycznymi na Ukrainie.

"O ile mi wiadomo władze Lwowa są z innej opcji politycznej niż prezydent, więc są tam trudności z porozumieniem się. Jest wiele kwestii trudnych, nad którymi bolejemy, ale które będziemy realizować. Jest to sprawa niełatwa. Cały czas się staramy, ale jak widać nie wszystko się udaje" - zaznaczył Duda.

Dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły na Cmentarz Orląt Lwowskich w grudniu 2015 roku. Obecnie posągi są zasłonięte płytami paździerzowymi.

Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia posągów dwóch lwów, które uznała za "symbol polskiej okupacji Lwowa" i zostały ustawione nielegalnie. Wiceszef MSZ Bartosz Cichocki w rozmowie z PAP podkreślił, że polski rząd zdecydowanie sprzeciwia się możliwości "nielegalnego" usunięcia lwów.

O powrót rzeźb zabiegała polska Fundacja Dziedzictwa Kulturowego oraz Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi we Lwowie. W 2015 roku o powrocie zabytkowych rzeźb, usuniętych w 1971 roku przez władze sowieckie, informowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zapowiedziało, że konserwacja zniszczonych figur będzie przeprowadzona na wiosnę 2016 roku.

Konserwacji jednak nie rozpoczęto, gdyż lwowska Rada Obwodowa zwróciła się do policji o sprawdzenie, czy posągi znalazły się tam legalnie i czy ich ponowne umieszczenie w nekropolii nie ma charakteru antyukraińskiego. Od tego czasu posągi lwów są zasłonięte.

Cmentarz Obrońców Lwowa stanowi wydzieloną część Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. Znajdują się na nim mogiły uczestników bitwy o Lwów, poległych w latach 1918-1920. Rekonstrukcja Cmentarza Orląt i odbudowa ze zniszczeń jest zasługą pracowników firmy Energopol, którzy zaczęli porządkować teren zdewastowanego cmentarza w 1989 roku.

Uroczystość ponownego otwarcia cmentarza odbyła się 24 czerwca 2005 roku. Uczestniczyli w niej ówcześni prezydenci Polski i Ukrainy, Aleksander Kwaśniewski i Wiktor Juszczenko. (PAP)

autor: Tomasz Więcławski