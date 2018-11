Sejm przyjął w środę poprawki Senatu do ustawy ustanawiającej 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym i dniem wolnym od pracy z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Jedna z przyjętych poprawek skreśla artykuł 3 ustawy, zgodnie z którym 12 listopada mają nie obowiązywać zasady ograniczające handel w niedziele i święta w placówkach takich jak m.in. sklepy, hurtownie, czy domy towarowe.

"Oznacza to, że 12 listopada będzie obowiązywać ustawa o handlu w niedzielę, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Pracodawcy, ci którzy są przedsiębiorcami i ich rodzina mogą stanąć za ladą, a pracownicy nie mogą pracować" - powiedział PAP Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek. Według ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta właściciel sklepu będzie mógł otworzyć go w niedzielę, gdy sprzedaż będzie prowadził osobiście, "we własnym imieniu i na własny rachunek".

Jak podkreślił Łyszczek, w związku z tym galerie handlowe czy duże sklepy będą nieczynne. W ustawie przewidziano katalog włączeń obejmujący placówki, w których można prowadzić handel w święto. Dozwolony on będzie, m.in. w piekarniach, cukierniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z pamiątkami, w sklepach z prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, placówkach pocztowych. Zakupy można zrobić także zakupy m.in. w placówkach handlowych na dworcach, w portach lotniczych, w strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej.

23 października Sejm uchwalił ustawę o święcie narodowym z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej; projekt został złożony przez posłów PiS dzień wcześniej. Autorzy ustawy argumentowali, że 11 listopada w bieżącym roku wypada w niedzielę, stąd pomysł uczynienia 12 listopada dniem wolnym. Po przyjęciu poprawek Senatu przez Sejm ustawa trafi jeszcze do prezydenta. Pod koniec października rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o ustanowieniu 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś, Mariusz Polit