Lider PiS podkreślił, że wysoka frekwencja w trakcie wyborów samorządowych była wynikiem umacniania się w Polsce demokracji. "Dziękuję każdemu, kto wziął udział w tych wyborach, niezależnie od tego, na kogo głosował" - mówił.

"Szczególnie dziękuję przedstawicielom PiS, Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w tych wyborach jako kandydaci, którzy wzięli udział w tych wyborach jako wspierający, którzy organizowali kampanię wyborczą dla nas - chcę to bardzo podkreślić - bardzo udaną" - powiedział Kaczyński.

W czasie konferencji prasowej podsumowującej wyniki wyborów samorządowych szef biura Kaczyńskiego i radny sejmiku mazowieckiego Radosław Fogiel zaprezentował serię slajdów pokazujących m.in. udział PiS w mandatach zdobytych w poszczególnych szczeblach samorządu. "Te dane - jak sądzę - nie są powszechnie znane i powodują różnego rodzaju nieporozumienia" - powiedział szef PiS.

Z danych tych wynika m.in., że w skali kraju w wyborach do rad gmin do 20 tys. mieszkańców PiS zdobyło 3991 mandatów, podczas gdy Koalicja Obywatelska - 166, PSL - 3108, SLD - 200, Kukiz'15 - 75, Wolność - 3, Ruch Narodowy RP - 1, a bezpartyjni - 31. W tych samych wyborach jeśli chodzi o komitety, które zarejestrowały się ogólnopolsko, w skali kraju, PiS uzyskało 15,72 proc. głosów, KO - 0,8 proc., PSL - 8,52 proc., SLD - 0,82 proc., Kukiz'15 - 0,48, Wolność - 0,02 proc., RN - 0,02 proc., a bezpartyjni - 0,13 proc.

Z kolei w radach gmin powyżej 20 tys. PiS - jak wskazano - uzyskało w skali kraju 1877 mandatów, KO - 932, PSL - 123, SLD - 107, Kukiz'15 - 18, a bezpartyjni - 22. W tych samych wyborach w skali kraju PiS uzyskało 25,20 proc. głosów, KO - 19,41 proc., PSL - 1,19 proc., SLD - 3,70 proc., Kukiz'15 - 2,37 proc., a bezpartyjni 0,8 proc.

Ponadto, z przedstawionych danych wynika, że PiS uzyskało 2114 mandatów w radach powiatów w skali kraju, podczas gdy KO - 726, PSL - 952, SLD - 105, Kukiz'15 - 19, a bezpartyjni 36 mandatów. W tych wyborach w skali kraju PiS uzyskało 30,46 proc. głosów, KO 12,29 proc., PSL - 14,22 proc., SLD - 2,77 proc., Kukiz'15 - 1,42 proc., bezpartyjni - 0,86 proc.

W sejmikach PiS uzyskało 254 mandaty, KO - 194, PSL - 70, SLD - 11, bezpartyjni - 15. Według zaprezentowanych we wtorek danych PiS uzyskało 34,13 proc. głosów w sejmikach, KO 26,97 proc., PSL - 12,07 proc, SLD - 6,62 proc., a bezpartyjni 5,28 proc.

Liczba radnych PiS w porównaniu z 2014 rokiem - według tych danych - wzrosła o 54,8 proc., do 8294. Ugrupowanie to zwyciężyło w 162 powiatach, co oznacza wzrost o 56 proc. w stosunku do 2014 r.

Odnosząc się do zaprezentowanych danych prezes PiS ocenił, że są to "twarde liczby, twarde dane". "Nasze zwycięstwo nie podlega najmniejszej wątpliwości. Ja rozumiem, że przedstawiciele komitetów, które te wybory przegrały, próbują zmienić ich obraz, ale to jest abstrahowanie od faktów - żeby określić to w sposób łagodny" - mówił Kaczyński.

Lider PiS dodał, że wyniki wyborów samorządowych są bardzo dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi.

"Krótko mówiąc, ta cała opowieść, która dzisiaj jest snuta po to, żeby wpłynąć na świadomość społeczną, na przeświadczenia ludzi jest oparta na chciejstwie. Fakty są takie, jakie są - Prawo i Sprawiedliwość odniosło kolejne zwycięstwo i to zwycięstwo bardzo zdecydowane, zupełnie jednoznaczne" - podkreślił Kaczyński.

Do podsumowania wyniku wyborów samorządowych odniósł się również szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba. "Gratuluję wszystkim, którzy w tych wyborach otrzymali mandat do sprawowania władzy i reprezentowania mieszkańców gmin, powiatów, miast i regionów. W sposób szczególny dziękuję tym, którzy oddali głos na kandydatów PiS. Życzę im powodzenia i samych sukcesów" - napisał na Twitterze Poręba.