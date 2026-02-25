Informację tę podała na swoim portalu telewizja CNN.

Trump oskarża Ukrainę o szkodzenie interesom USA

Pod koniec listopada ukraińskie drony uderzyły w czarnomorski port Noworosyjsk, uszkadzając rurociąg, którym przesyłano ropę z Kazachstanu. Jednym z głównych udziałowców rurociągu, który transportuje ropę z kazachskich pól naftowych nad Morze Czarne na eksport, jest amerykański koncern Chevron.

Stefaniszyna poinformowała, że otrzymała od Departamentu Stanu USA formalną notę dyplomatyczną w tej sprawie.

„Usłyszeliśmy, że ukraińskie ataki na Noworosyjsk wpłynęły na część amerykańskich inwestycji realizowanych poprzez Kazachstan. Usłyszeliśmy też od Departamentu Stanu, że powinniśmy powstrzymać się od uderzania w amerykańskie interesy” — powiedziała ambasadorka.

CNN uznała działania Departamentu Stanu za „nietypowy krok”. Zauważyła, że informacja ta pojawiła się w czwartą rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę i podkreśliła, że rozmowy pokojowe, w których pośredniczą USA, nie przyniosły dotąd przełomu.

Rozmowy pokojowe Trumpa bez przełomu

„Nietypowe demarche wydaje się odzwierciedlać priorytety administracji i następuje po decyzji Trumpa z ubiegłego roku o wstrzymaniu nowej pomocy wojskowej dla Kijowa. Ukraińska ambasadorka podkreśliła, że USA nie sugerowały, by Kijów powstrzymał się od atakowania rosyjskiej infrastruktury wojskowej i energetycznej” – podał portal CNN.

„Chodziło o sam fakt, że ucierpiały tam amerykańskie interesy gospodarcze” — powiedziała Stefaniszyna. „Przyjęliśmy to do wiadomości” – podkreśliła dyplomatka.