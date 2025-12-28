Rok 2025 r. w podatkach

W 2025 roku zapadły kluczowe rozstrzygnięcia sądowe z zakresu podatków, które będą miały wpływ na wiele obszarów fiskalnych. Najważniejsze z nich dotyczyły VAT, podatku od spadków i darowizn oraz wznowienia postępowań podatkowych. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE precyzowały zasady w takich kwestiach jak akcyza od pojazdów typu mild hybrid czy zwolnienia z VAT na import przesyłek niehandlowych.

Sztuczna inteligencja już pomaga w postępowaniach przed sądem

Sztuczna inteligencja wkracza do wymiaru sprawiedliwości, mimo że nie istnieje jeszcze dedykowany model językowy dla tej dziedziny. Przykłady wykorzystania AI obejmują wspomaganie sędziów w obliczeniach czy badaniu dowodów, ale nie brakuje głosów wzywających do ostrożności i uznania poufności oraz transparentności za kluczowe aspekty podczas stosowania takich technologii.

Miliardy na remonty i budowę torów

PKP PLK w 2025 roku ogłosiła przetargi o wartości 27 mld zł, otwierając nowe możliwości dla polskiej infrastruktury kolejowej. Zaplanowane projekty obejmują m.in. budowę nowej linii z Krakowa do Zakopanego oraz modernizację trasy Rail Baltica. Reformy finansowania mają zapewnić stabilne środki dla przyszłych inwestycji, podczas gdy obecne projekty napotykają na wyzwania związane z opóźnieniami i kosztami.