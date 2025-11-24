Informacje o cenach mieszkań

Rozważane są kontrowersyjne zmiany w zakresie ujawniania cen nieruchomości na nowo planowanym rządowym portalu DOM. Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce umożliwić dostęp do danych dotyczących cen oficjalnych i jednostkowych mieszkań oraz stworzyć ranking deweloperów. Mimo mieszanych reakcji ekspertów, celem jest poprawa transparentności rynku nieruchomości.

Nakaz alimentacyjny coraz bliżej

Rząd planuje usprawnić egzekucję alimentów poprzez wprowadzenie nakazu alimentacyjnego oraz udostępnienie sądom baz danych takich jak ZUS i rejestr pojazdów. Przygotowywane są także elektroniczne formularze pozwów, które ułatwią dochodzenie należności alimentacyjnych. Dzięki tym inicjatywom proces ten ma być szybszy i skuteczniejszy.

Kontrola rzek: KE straciła cierpliwość

Komisja Europejska wzywa Polskę do zmian w prawie wodnym, które obecnie nie spełnia unijnych wymogów w zakresie kontroli stanu rzek. Procedura naruszeniowa może wpłynąć na duże zakłady przemysłowe, zmuszając je do inwestycji środowiskowych, aby uniknąć cofnięcia pozwoleń wodnoprawnych. Problemem jest brak aktualizacji pozwoleń i niedostateczna kontrola wpływu działalności na rzeki.