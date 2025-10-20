Co tak naprawdę eksportują Zachodowi Chińczycy

Chińska gospodarka staje wobec coraz większych wyzwań związanych ze zmianą modelu wzrostu. Mimo nacisków na zwiększenie konsumpcji wewnętrznej, Chiny wciąż pozostają uzależnione od eksportu, co prowadzi do dalszego zalewania rynków tanimi produktami. Przyczyny tego zjawiska mają głębokie korzenie społeczno-kulturowo-polityczne, a jego konsekwencje są odczuwalne nie tylko w samej Azji, ale i na Zachodzie.

Sporna lista zawodów deficytowych

Polscy pracodawcy aktywnie działają nad stworzeniem własnej listy zawodów deficytowych, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem, który ma ułatwić zatrudnianie cudzoziemców w kluczowych dla gospodarki sektorach, takich jak budownictwo, IT czy ochrona zdrowia. Jednocześnie eksperci podkreślają konieczność usprawnienia procedur urzędowych, aby skutecznie odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów.

Ulgi w zapłacie podatków. Na co fiskus zgadza się najczęściej?

Podatnicy coraz rzadziej występują o ulgi w zapłacie podatków, choć urzędy skarbowe częściej przyznają takie ulgi w przypadku VAT i PIT niż CIT. W dobie pandemii Covid-19, skarbówka była bardziej skłonna do rozkładania płatności na raty, co teraz jest rzadziej praktykowane. Planowane zmiany w przepisach mają znieść pewne ograniczenia oraz umożliwić umorzenie podatku przed jego terminem płatności, jednak wciąż warunkiem przyznania ulgi pozostaje ważny interes podatnika lub interes publiczny.