W Częstochowie rozpoczął się w czwartek się XXIX Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność", który m.in. wybierze władze związku na kolejną kadencję, przyjmie program działania i rozpatrzy propozycje zmian w statucie związku.

"Przed nami wiele reform, wiele projektów, które wymagają dokończenia (...) nie będziemy w stanie tego zrobić, jeżeli damy się podzielić, jeżeli nie będzie tej prawdziwej solidarności między nami, jeżeli nie będzie wparcia związku Solidarność dla tych wszystkich zmian i przemian" – powiedziała Szydło.

Podziękowała Solidarności za dotychczasowe wsparcie. "Bardzo często wasze krytyczne spojrzenie pomagają nam utrzymać się w tych ryzach, które przyjęliśmy w 2015 r., by wypełnić to wielkie zobowiązanie wobec Polaków, naszej ojczyzny" – mówiła.

Wicepremier przypomniała, że trzy lata temu PiS wygrało wybory do parlamentu. "Zmieniły one życie wielu polskich rodzin, które spowodowały, że dziś możemy z dumą powiedzieć o rozwijającej się w imponujący sposób polskiej gospodarki, możemy z dumą powiedzieć, ze Stocznia Gdańska i Polskie Koleje Linowe zostały uratowane. Nie byłoby tego zwycięstwa, wygranych wyborów w 2015 r., gdyby nie Solidarność" – podkreśliła wicepremier.

"To dzięki Solidarność, dzięki temu, że wówczas państwo podjęliście (...) ryzyko, stawiając na nasz program, z którym poszliśmy do wyborów. Program został napisany przez PiS w wyniku spotkań i rozmów z Polakami. Często mówię, że to program Polaków. (...) Polacy mówili nam o tym, że chcą po prostu godnie i normalnie żyć (...) i o tym powiedziała nam też Solidarność" – dodała Szydło.

W zjeździe Solidarności uczestniczy 281 delegatów ze wszystkich regionów związku. W pierwszej części obrad zaplanowano wystąpienia zaproszonych gości, wśród których są prezydent Andrzej Duda, wicepremier Beata Szydło oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska.