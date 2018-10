We Wrocławiu w Miejskiej Komisji Wyborczej ponad 60 protokołów z 309

W Miejskiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu trwa liczenie głosów w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska; do tej pory do komisji spłynęło niespełna 60 protokołów z obwodowych komisji wyborczych, których w mieście jest 309 – dowiedziała się PAP.