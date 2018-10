„Były to doniesienia o wykroczeniach dotyczących rozwieszania plakatów wyborczych i ich niszczenia oraz dwa dotyczące agitacji za pośrednictwem internetu i SMS-a. Tymi sprawami zajmują się już terenowe jednostki policji” – wyjaśnił Jaroszewicz.

Dodał, że policja nie miała informacji, by były jakieś problemy z otwarciem lokali wyborczych w regionie.

Cisza wyborcza rozpoczęła się w piątek o północy. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, zakończy się ono o godz. 21.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna - najwyższa, od 500 tys. zł do 1 mln zł, za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania. Można natomiast zachęcać do pójścia do urn wyborczych.

Według danych PKW w woj. lubuskim jest ponad 791 tys. wyborców, a głosowanie odbywa się w 719 obwodach. Oprócz radnych gminnych i powiatowych w regionie wybieranych jest 30 radnych wojewódzkich, 39 wójtów, 40 burmistrzów i trzech prezydentów miast.

Druga tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta odbędzie się 4 listopada - tam, gdzie w niedzielnym głosowaniu żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad połowy głosów.(PAP)

autor: Marcin Rynkiewicz