"Jeżeli zostanę prezydentem m.st. Warszawy to dwa dni w tygodniu urzędy odpowiedzialne za obsługę obywatela będą otwarte do godz. 20. Warszawiacy pracują najdłużej w tej części Europy i często jest tak, że aby załatwić coś w urzędzie, który zwyczajowo jest czynny do 15.30-16 muszą wziąć urlop w pracy. Nie może tak być" - powiedział w piątek Jaki. Dodał, że urzędy czynne do godz. 20 będą dwa dni w tygodniu.

Kandydat Zjednoczonej Prawicy podkreślił, że to urzędnicy są dla mieszkańców, a nie na odwrót.

"Jeżeli chodzi o przyjazną administrację - będziemy chcieli wprowadzić również nowoczesne narzędzie jak elektroniczne przetargi na wszystkie możliwe postępowania, elektroniczne licytacje, które według fachowców mogą sprawić, że nawet 20-30 proc. przy każdym postępowaniu będzie oszczędności" - przekonywał. Dodał, że z tego tytułu ratusz mógłby zaoszczędzić setki milionów złotych.

Jaki zapowiedział również transparentność urzędów. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski