W środę kandydat KO na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, posłanka tej partii Kamila Gasiuk-Pihowicz i Barbara Nowacka (Inicjatywa Polska) wystąpili razem na briefingu w Warszawie; wcześniej wspólnie rozdawali warszawiakom ulotki, nakłaniające do głosowania na Trzaskowskiego w wyborach prezydenta stolicy.

Trzaskowski podkreślał, że Koalicja Obywatelska jest na ostatniej prostej kampanii wyborczej "w pełni zmobilizowana". "Dziś toczy się debata o tym, jaka ma być Warszawa, jakie mają być nasze samorządy. My chcemy, by Warszawa była europejska, rozwijała się na miarę swoich aspiracji, miała dostęp do europejskich pieniędzy. I o to dzisiaj warszawiacy na ulicach nas pytają; a my odpowiadamy, że jeśli wygrają kandydaci Koalicji Obywatelskiej, to będzie gwarancja tego, że nasze miasta, miasteczka i wsie pozostaną europejskie" - mówił kandydat na prezydenta Warszawy.

Zadeklarował, że aby tak się stało, działacze KO będą pracować "non stop" do ciszy wyborczej przekonując wyborców.

Lubnauer mówiła, że "Trzaskowski jako prezydent stolicy to gwarant tego, że Warszawa będzie miała europejski format". Mówiła, że ważne są też wybory do sejmików, bo - jak podkreślała - "tam są dzielone środki z UE". "Te wybory sejmikowe będą też pokazywać, że to jest starcie dwóch bloków: Koalicji Obywatelskiej i PiS, to będzie takie starcie gigantów" - stwierdziła szefowa Nowoczesnej.

Nowacka przekonywała, że Trzaskowski będzie dobrym prezydentem Warszawy, który "spełni oczekiwania warszawianek i warszawiaków jeśli chodzi o politykę społeczną, prawa kobiet, politykę dotyczącą czystego środowiska i senioralną".