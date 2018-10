W środę Polsat News informował, że po złożeniu kwiatów przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. przy pl. Piłsudskiego prezes PiS, premier i szef MON wsiedli do otoczonej przez funkcjonariuszy SOP limuzyny. "Nieformalne spotkanie, które zarejestrowała kamera Polsat News, trwało kilkanaście minut. Po wszystkim politycy rozeszli się do swoich samochodów" - podała stacja.

Wicepremier Beata Szydło pytana w Radiu Zet o tę rozmowę powiedziała, że nie wie, czego ona dotyczyła. "Zapewne była potrzeba porozmawiania i pan premier, z panem prezesem i z panem ministrem rozmawiali. Nie widzę w tym niczego nadzwyczajnego. Normalna rozmowa" - powiedziała.

"Politycy rozmawiają ze sobą w różnych okolicznościach i jeżeli jest taka potrzeba to po prostu te rozmowy są prowadzone" - dodała.

Pytana, czy "nie była to +ustawka+ pod kamerę", wicepremier odpowiedziała: "trudno mi to komentować, bo nie widziałam całej tej sytuacji, ale nie sądzę, żeby to była +ustawka+".(PAP)

