PGNiG odkryło w tej okolicy duże złoże gazu – jego zasoby szacowane są na ok 12 mld m. sześc. Gaz z Kramarzówki trafi do sieci w 2019 r.

Jak mówił w niedzielę prezes PGNiG Piotr Woźniak, Kramarzówka to dowód na to, że podkarpacki gaz ma przed sobą dobrą przyszłość. „Szacujemy, że w ciągu 5 lat produkcja błękitnego paliwa w regionie wzrośnie do 1,15 mld m sześc gazu rocznie, a więc o 28 proc. w stosunku do 2017 r.” – powiedział Piotr Woźniak.