Umowy podpisano w Pleszewskim Centrum Medycznym.

Zdaniem wiceministra SOR to jest szczególna część każdego szpitala, miejsce, gdzie pacjent trafia w najtrudniejszych sytuacjach i najbardziej potrzebuje pomocy medycznej. "Dlatego rząd PiS dba o to, żeby tę lukę inwestycyjną, której organy założycielskie szpitali nie zawsze były w stanie wypełnić, naprawiać przy pomocy środków unijnych" - oświadczył.

Pleszewski szpital dostanie 550 tys. zł dofinansowania. Za te pieniądze kupione zostaną trzy aparaty USG z wyposażeniem pediatrycznym służące do szybkiej diagnostyki dzieci przyjmowanych na SOR.

"Jeden z aparatów zostanie zamontowany w karetce, co da możliwość prowadzenia wstępnej diagnostyki także na miejscu zdarzenia" - poinformowała kierownik projektu w pleszewskim szpitalu Anna Dominiak.

Zaplanowane dla szpitala w Kościanie 500 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup defibrylatora, kardiomonitora, USG, respiratora oraz aparatu do znieczulenia. Dyrektor placówki Wojciech Maćkowiak zapowiedział, że dzięki temu będzie można sprawniej obsługiwać pacjentów.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg poinformowała, że w województwie działają 24 szpitalne oddziały ratunkowe. "Takimi programami staramy się, żeby jakość świadczonych usług znacznie wzrosła" - podkreśliła.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował też, że w ramach programu wspierania szpitalnych oddziałów ratunkowych w Polsce realizowanych jest 100 projektów o łącznej wartości 35 mln złotych. Dotowany sprzęt będzie przede wszystkim przeznaczony do ratowania dzieci.

Program realizowany jest we współpracy z wojewodami, którzy typowali placówki medyczne do wsparcia finansowego. "Chcieliśmy, żeby więcej wielkopolskich SOR-ów zgłosiło się do otrzymania dotacji, ale problemem był brak współpracy, w Wielkopolsce tylko trzy placówki zdecydowały się na skorzystanie z tego dofinansowania" - poinformował Cieszyński.(PAP)

autor: Ewa Bąkowska