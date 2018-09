Zdaniem Schetyny, obecna kampania nie może być tylko pozytywna i ograniczać się do prezentacji swoich planów i osiągnięć.

"Musimy bronić samorządu przed PiS. Musimy bronić jego niezależności instytucjonalnej. (...) Dzisiaj ze strony rządzących jest polityczne kłamstwo, polityczne oszustwo, jest polityka zawłaszczania na wszystkich szczeblach władzy i w spółkach. Dzisiaj PiS jest partią milionerów. Stali się nimi w ciągu dwóch lat z samorządowców, pracowników budżetowych. Przyszli do polityki, żeby zarabiać pieniądze. W Warszawie często jestem pytany, jakie są osiągnięcia Jakiego, w cudzysłowie. Odpowiadam wtedy: lepiej nie pytajcie. Brońcie Warszawy przed Jakim. Naprawdę warto" - przekonywał Schetyna.

Obecna na konwencji przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer za najważniejsze cele Koalicji Obywatelskiej w województwie opolskim uznała utrzymanie solidarności i aktywności społecznej, która pojawiła się podczas powodzi w 1997 roku i pozwoliła na utworzenie projektu Aglomeracji Opolskiej, w który zaangażowane jest kilkanaście samorządów. Wśród wyzwań stojących przed przyszłymi włodarzami regionu i jego stolicy wymieniła problem depopulacji i braku programu in vitro. Do zebranych przewodnicząca Nowoczesnej zaapelowała o mobilizację i udział w wyborach, by - jak to określiła - "rozerwać pajęczą sieć powiązań Patryka Jakiego" w Opolu.

"Musimy się zmobilizować. Musimy na te ostatnie dni kampanii odłożyć sprawy zawodowe, rodzinne. Zwycięstwo jest możliwe" - podkreślała Lubnauer.

Marszałek województwa opolskiego, a zarazem przewodniczący regionalnych struktur PO Andrzej Buła przypomniał, że w Opolu w ramach Koalicji Obywatelskiej obok PO i N. znalazł się także PSL. Polityk zwrócił się do przedstawicieli tej partii, by namówili Władysława Kosiniak-Kamysza, by ludowcy weszli do KO także na szczeblu ogólnokrajowym.