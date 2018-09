We wtorek prezydent Andrzej Duda spotkał się w Białym Domu w Waszyngtonie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, gdzie m.in. doszło do podpisania wspólnej polsko-amerykańskiej deklaracji dot. współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności, energetyki oraz wymiany handlowej i inwestycji. Podczas konferencji prasowej Andrzej Duda wyraził nadzieję, że Donald Trump podejmie decyzję o skierowaniu kolejnych jednostek wojsk do Polsk. Z kolei Trump ocenił, że stałe bazy amerykańskie byłyby "przydatne" dla zwiększenia bezpieczeństwa Polski i USA.

Lubnauer oceniła w TVP 1, że kupowanie przez Polskę gazu i broni od Amerykanów, opłaca się Stanom Zjednoczonym. "Trump podchodzi do polityki bardzo komercyjnie. Oni to wszystko wiedzą. Zdajmy sobie sprawę że, jak będzie im (Amerykanom) się opłacać, to będą nam sprzedawać gaz, jak będzie im się opłacać, będą nam sprzedawać Patrioty" - zaznaczyła.

Pytana o ocenę spotkania prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem, szefowa Nowoczesnej powiedziała, że dobrze, iż doszło do tej wizyty. "Interesowałoby mnie (jednak), co wypełnia treść tego strategicznego porozumienia, czyli jakie skutki rzeczywiste przyniesie nam to w dłuższej perspektywie" - dodała.

"My się zwyczajnie Stanom Zjednoczonym opłacamy. Nie było nic (w trakcie rozmów) o wizach. Trump zagrał na naszych oczekiwaniach - oceniła Lubnauer.

"(Amerykanie) komercyjnie sprzedają nam gaz i broń. Duda zaoferował 2 mld za budowę (stałej) bazy u nas, co Stanom (Zjednoczonym) się opłaca (...) Broń to możliwości inwestycji w innowacje, nowe technologie. Jeśli za tymi zakupami nie pójdzie offset, w takim stopniu, jak koszty, które wydatkujemy, to znaczy, że nam się to nie opłacało" - podkreśliła.

Prezydent Duda mówił w Waszyngtonie, że bezpieczeństwo Polski jest dla niego najważniejsze. "I mam nadzieję, że zbudujemy razem w Polsce +Fort Trump+" - mówił Andrzej Duda w Białym Domu. Później, odnosząc się do utworzenia w Polsce takiej bazy dodał: "Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA".

Trump mówił, że "Polska jest gotowa uruchomić ogromne nakłady na stworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce, idące w miliardy dolarów". I jesteśmy zainteresowani udzieleniem pomocy w zakresie obronności tym krajom, które dokonują wielkich wysiłków, żeby zwiększyć własne zdolności obronne" - mówił Trump. Podał, że utworzenie stałych baz wojsk amerykańskich w Polsce kosztowałoby ok. 2 miliardów dolarów. "Myślę, że to mogłoby być coś przydatnego dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa naszych krajów" - powiedział amerykański prezydent.